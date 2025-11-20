У Києві ТЦКівці влаштували стрілянину і били по авто чоловіка: відео і пояснення військкомату

Момент з відео, як працівники ТЦК били авто чоловіка в Києві / © Колаж

У Мережі з’явилася інформація про те, що у Києві працівники ТЦК та СП начебто стріляли у бік 22-річного чоловіка та били по його автомобілю. Момент з авто потрапив на відео. У військкоматі підтвердили постріли, вчинок працівника та надали свої пояснення.

Про це йдеться у заяві Київського міського ТЦК та СП.

За інформацією від столичного військкомату, 16 листопада біля будівлі Деснянського районного ТЦК та СП під час заходів мобілізації невідомий напав на військовослужбовця.

«Останній не стримав емоцій та завдав ударів по автівці нападника. Для припинення протиправних дій та подальшого нападу на групу оповіщення, один з військовослужбовців здійснив декілька пострілів з травматичної зброї в землю», — вказано в заяві ТЦК.

Після цього військовослужбовці ТЦК викликали наряд поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події та надання їй правової оцінки. Наразі тривають слідчі дії.

До слова, у жовтні в Києві відбулося жорстке затримання чоловіка: поліція та представник ТЦК намагалися надіти кайданки на парубка, який сидів на землі (момент потрапив на відео). У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що інцидент стався у Деснянському районі, і затриманий чоловік «перебував у розшуку». Велику кількість правоохоронців пояснили проведенням спільного рейду з представниками ТЦК.