Київ
596
1 хв

У Києві стався вибух: що відомо (фото)

Кияни повідомляють про вибух на вулиці Ревуцького. Поліція Києва підтвердила інформацію про двох постраждалих.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Вибух у Києві

Вибух у Києві / © соцмережі

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві мешканці повідомили про гучний вибух, який пролунав у районі вулиці Ревуцького Дарницького району.

Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах.

Наразі за непідтвердженою інформацією відомо, що вибух стався на вулиці Ревуцькій на Лівому березі Києва (Дарницький район).

Очевидці повідомляють, що підірвались двоє людей. Один загиблий, а другий поранений. На фото також помітно карети швидкої допомоги та поліцейських.

Вибух у Києві. / © соцмережі

Вибух у Києві. / © соцмережі

Згодом, поліція Києва підтвердила трагічні наслідки вибуху, що стався сьогодні у Дарницькому районі.

«За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована», — зазначають у поліції.

Вибух у Києві / © соцмережі

Вибух у Києві / © соцмережі

Також повідомляєть, що на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події зʼясовуються.

Вибух у Києві / © соцмережі

Вибух у Києві / © соцмережі

Наслідки вибуху у Києві / © соцмережі

Нагадаємо, поліцейські Києва затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі столиці.

Раніше у Києві затримали молодика, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частин та ТЕЦ.

596
