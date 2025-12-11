У Києві стався вибух: що відомо (фото)

Вибух у Києві / © соцмережі

У Києві мешканці повідомили про гучний вибух, який пролунав у районі вулиці Ревуцького Дарницького району.

Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах.

Наразі за непідтвердженою інформацією відомо, що вибух стався на вулиці Ревуцькій на Лівому березі Києва (Дарницький район).

Очевидці повідомляють, що підірвались двоє людей. Один загиблий, а другий поранений. На фото також помітно карети швидкої допомоги та поліцейських.

Згодом, поліція Києва підтвердила трагічні наслідки вибуху, що стався сьогодні у Дарницькому районі.

«За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована», — зазначають у поліції.

Також повідомляєть, що на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події зʼясовуються.

Нагадаємо, поліцейські Києва затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі столиці.

Раніше у Києві затримали молодика, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частин та ТЕЦ.