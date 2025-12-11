- Дата публікації
У Києві стався вибух: що відомо (фото)
Кияни повідомляють про вибух на вулиці Ревуцького. Поліція Києва підтвердила інформацію про двох постраждалих.
У Києві мешканці повідомили про гучний вибух, який пролунав у районі вулиці Ревуцького Дарницького району.
Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах.
Наразі за непідтвердженою інформацією відомо, що вибух стався на вулиці Ревуцькій на Лівому березі Києва (Дарницький район).
Очевидці повідомляють, що підірвались двоє людей. Один загиблий, а другий поранений. На фото також помітно карети швидкої допомоги та поліцейських.
Згодом, поліція Києва підтвердила трагічні наслідки вибуху, що стався сьогодні у Дарницькому районі.
«За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована», — зазначають у поліції.
Також повідомляєть, що на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події зʼясовуються.
