ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

У Києві молодик передавав представнику РФ дані про розташування ТЕЦ: що з ним тепер (фото)

Затримали зрадника безпосередньо біля ТЕЦ, яку він знімав на замовлення росіян.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Затримання зрадника

Затримання зрадника / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали молодика, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частин та ТЕЦ.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у соцмережах.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 21-річному мешканцю Хмельниччини у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протягом вересня — листопада 2025 року підозрюваний у месенджері Telegram познайомився з представником рф, який виявився співробітником військової розвідки Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. За винагороду хлопець погодився збирати та передавати представнику країни-агресорки інформацію про розташування військових об’єктів та ТЕЦ у Києві.

Затримали його безпосередньо біля ТЕЦ, яку він знімав на замовлення росіян.

Затримання зрадника / © Київська міська прокуратура

Затримання зрадника / © Київська міська прокуратура

Затримання зрадника / © Київська міська прокуратура

Затримання зрадника / © Київська міська прокуратура

Затримання зрадника / © Київська міська прокуратура

Затримання зрадника / © Київська міська прокуратура

Після затримання, розуміючи, що доведеться відповідати за свої дії, молодик попросив включити його в списку на обмін та відправили до рф.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, агент РФ наводив ракети на аеродроми ЗСУ на заході України.

Дата публікації
Кількість переглядів
452
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie