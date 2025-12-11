- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 452
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві молодик передавав представнику РФ дані про розташування ТЕЦ: що з ним тепер (фото)
Затримали зрадника безпосередньо біля ТЕЦ, яку він знімав на замовлення росіян.
У Києві затримали молодика, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частин та ТЕЦ.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура у соцмережах.
«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 21-річному мешканцю Хмельниччини у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що протягом вересня — листопада 2025 року підозрюваний у месенджері Telegram познайомився з представником рф, який виявився співробітником військової розвідки Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. За винагороду хлопець погодився збирати та передавати представнику країни-агресорки інформацію про розташування військових об’єктів та ТЕЦ у Києві.
Затримали його безпосередньо біля ТЕЦ, яку він знімав на замовлення росіян.
Після затримання, розуміючи, що доведеться відповідати за свої дії, молодик попросив включити його в списку на обмін та відправили до рф.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, агент РФ наводив ракети на аеродроми ЗСУ на заході України.