Київ
168
1 хв

У Києві троє молодиків побили військового під час реабілітації - деталі інциденту

У столиці стався напад на 38-річного військового, який проходив реабілітацію.

Наталія Магдик
Затриманий

Затриманий / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали трьох чоловіків віком 18, 19 і 28 років, які напали на 38-річного військовослужбовця, що проходив реабілітацію у Києві.

Про це повідомили у Голосіївській окружній прокуратурі.

За даними слідства, між військовим і групою молодиків виник словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку. Нападники повалили чоловіка на землю та почали бити його руками й ногами, після чого втекли з місця події.

Правоохоронці встановили та затримали зловмисників. Усім трьом вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості, вчинене групою осіб).

Прокуратура інформує, що санкції статей передбачають до п’яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві, на Печерську, двоє чоловіків з ножем і викруткою напали на пораненого військового.

168
