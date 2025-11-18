У Києві троє молодиків побили військового під час реабілітації - деталі інциденту

Затриманий / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали трьох чоловіків віком 18, 19 і 28 років, які напали на 38-річного військовослужбовця, що проходив реабілітацію у Києві.

Про це повідомили у Голосіївській окружній прокуратурі.

За даними слідства, між військовим і групою молодиків виник словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку. Нападники повалили чоловіка на землю та почали бити його руками й ногами, після чого втекли з місця події.

Правоохоронці встановили та затримали зловмисників. Усім трьом вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості, вчинене групою осіб).

Прокуратура інформує, що санкції статей передбачають до п’яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі.

