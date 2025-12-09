ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

Вибух на "Укрпошті" у Києві: поліція затримала другого причетного

Правоохоронці викрили 52-річного киянина, який продав мешканцю Тернополя боєприпаси для виготовлення «сувенірів».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вибух посилки на "Укрпошті"

Вибух посилки на «Укрпошті» / © Поліція Києва

Поліцейські Києва затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

«Правоохоронці викрили 52-річного киянина, який продав мешканцеві Тернополя боєприпаси для виготовлення „сувенірів“. За вчинене йому загрожує до семи років ув’язнення… У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 40-річний мешканець міста Тернополя придбав боєприпаси через оголошення на інтернет-ресурсі для подальшого виготовлення з них сувенірів. Зробивши на них гравіювання він відправив їх через поштові відправлення. Відтак вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду», — йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

Тоді відправника було затримано та оголошено йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нині співробітники карного розшуку спільно з працівниками Служби безпеки України встановили продавця вибухонебезпечного товару — 52-річого киянина, який нелегально збував вибухові предмети. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси: постріл гранатомету, частини від боєприпасів та набої. Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження вилученого.

Продавець вибухонебезпечного товару / © Поліція Києва

Продавець вибухонебезпечного товару / © Поліція Києва

Вилучені боєприпаси / © Поліція Києва

Вилучені боєприпаси / © Поліція Києва

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 263 КК України — носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 30 жовтня у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі «Укрпошти» прогримів вибух під час огляду посилки. Постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie