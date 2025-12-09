Вибух на "Укрпошті" у Києві: поліція затримала другого причетного

Вибух посилки на «Укрпошті» / © Поліція Києва

Реклама

Поліцейські Києва затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

«Правоохоронці викрили 52-річного киянина, який продав мешканцеві Тернополя боєприпаси для виготовлення „сувенірів“. За вчинене йому загрожує до семи років ув’язнення… У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 40-річний мешканець міста Тернополя придбав боєприпаси через оголошення на інтернет-ресурсі для подальшого виготовлення з них сувенірів. Зробивши на них гравіювання він відправив їх через поштові відправлення. Відтак вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду», — йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

Реклама

Тоді відправника було затримано та оголошено йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нині співробітники карного розшуку спільно з працівниками Служби безпеки України встановили продавця вибухонебезпечного товару — 52-річого киянина, який нелегально збував вибухові предмети. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси: постріл гранатомету, частини від боєприпасів та набої. Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження вилученого.

Продавець вибухонебезпечного товару / © Поліція Києва

Вилучені боєприпаси / © Поліція Києва

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 263 КК України — носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 30 жовтня у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі «Укрпошти» прогримів вибух під час огляду посилки. Постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.