В Киеве произошел взрыв: что известно (фото)
Киевляне сообщают о взрыве на улице Ревуцкого. Полиция Киева подтвердила информацию о двух пострадавших.
В Киеве жители сообщили о громком взрыве, который прогремел в районе улицы Ревуцкого Дарницкого района.
Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.
По неподтвержденной информации известно, что взрыв произошел на улице Ревуцкой на Левом берегу Киева (Дарницкий район).
Очевидцы сообщают, что взорвались два человека. Один погибший, а другой раненый. На фото также заметны кареты скорой помощи и полицейских.
Впоследствии полиция Киева подтвердила трагические последствия взрыва, произошедшего сегодня в Дарницком районе.
«По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован», — отмечают в полиции.
Также сообщают, что на месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, полицейские Киева задержали второго фигуранта, причастного к взрыву на «Укрпочте» в Соломенском районе столицы.
Ранее в Киеве задержали молодого человека, который передавал представителю РФ данные о расположении воинских частей и ТЭЦ.