В Киеве произошел взрыв: что известно (фото)

Взрыв в Киеве / © соцмережі

Дополнено новыми материалами

В Киеве жители сообщили о громком взрыве, который прогремел в районе улицы Ревуцкого Дарницкого района.

Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

По неподтвержденной информации известно, что взрыв произошел на улице Ревуцкой на Левом берегу Киева (Дарницкий район).

Очевидцы сообщают, что взорвались два человека. Один погибший, а другой раненый. На фото также заметны кареты скорой помощи и полицейских.

Взрыв в Киеве. / © соцмережі

Впоследствии полиция Киева подтвердила трагические последствия взрыва, произошедшего сегодня в Дарницком районе.

«По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован», — отмечают в полиции.

Взрыв в Киеве / © соцмережі

Также сообщают, что на месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Взрыв в Киеве / © соцмережі

Взрыв в Киеве. / © соцмережі

