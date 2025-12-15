Бійка підлітків біля Алеї пам’яті в Ірпені: з’явилися нові деталі

Бійка підлітків на Алеї пам’яті в Ірпені / © скриншот з відео

Муніципальна варта вже провела ідентифікацію учасників бійки біля Алеї пам’яті в Ірпені на Київщині та передала інформацію Національній поліції для надання правової кваліфікації.

Про це повідомили в телеграм-каналі Муніципальної варти Ірпеня.

Муніципальна варта оперативно ідентифікувала учасників інциденту. Вся зібрана інформація про причетних осіб вже передана поліції для подальшого реагування та надання правової кваліфікації діям сторін конфлікту.

«Бійки у громадських місцях — це вияв неповаги до мешканців міста та правопорядку. А коли молодь влаштовує „розбірки“ на фоні облич полеглих воїнів, виникає велике питання до виховання та розуміння цінностей», — йдеться в заяві відомства.

Там закликали батьків до розмов з їхніми дітьми та наголосили, що схожа поведінка в таких місцях — це не просто хуліганство, а зневага до подвигу героїв.

Нагадаємо, поліція Київської області розслідує бійку підлітків в Ірпені, яка сталася безпосередньо біля Алеї памʼяті Героїв. У соцмережах з’явилося відео сутички. Триває перевірка для встановлення всіх причетних осіб до ганебного інциденту. Згодом подія отримає правову кваліфікацію відповідно до законодавства.