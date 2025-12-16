Киян попередили про небезпеку 16 грудня: деталі від синоптиків

Туман / © Pixabay

У Києві 16 грудня очікується сильний туман, через що для столиці оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики дали для Києва попередження про небезпечні метеорологічні явища у вівторок, 16 грудня.

У найближчу годину з утриманням в першій половині дня буде туман, видимість 200-500 м.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Зазначається, що така погода може спровокувати ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, 16 грудня в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, переважно без опадів. У Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. По області вранці місцями туман. Температура у столиці вдень +3°…+5°С.