- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 303
- Час на прочитання
- 1 хв
Киян попередили про небезпеку 16 грудня: деталі від синоптиків
Небезпечна погода може спричинити ускладнення руху транспорту в столиці.
У Києві 16 грудня очікується сильний туман, через що для столиці оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Синоптики дали для Києва попередження про небезпечні метеорологічні явища у вівторок, 16 грудня.
У найближчу годину з утриманням в першій половині дня буде туман, видимість 200-500 м.
Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Зазначається, що така погода може спровокувати ускладнення руху транспорту.
Нагадаємо, 16 грудня в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, переважно без опадів. У Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. По області вранці місцями туман. Температура у столиці вдень +3°…+5°С.