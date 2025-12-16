Киевлян предупредили об опасности 16 декабря: детали от синоптиков

Туман / © Pixabay

В Киеве 16 декабря ожидается сильный туман, из-за чего для столицы объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Синоптики дали для Киева предупреждение об опасных метеорологических явлениях во вторник, 16 декабря.

В ближайший час с удержанием в первой половине дня будет туман, видимость 200-500 м.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Отмечается, что такая погода может спровоцировать осложнения движения транспорта.

Напомним, 16 декабря в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. По области утром местами туман. Температура в столице днем +3°…+5°С.