Киевлян предупредили об опасности 16 декабря: детали от синоптиков
Опасная погода может вызвать осложнения движения транспорта в столице.
В Киеве 16 декабря ожидается сильный туман, из-за чего для столицы объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Синоптики дали для Киева предупреждение об опасных метеорологических явлениях во вторник, 16 декабря.
В ближайший час с удержанием в первой половине дня будет туман, видимость 200-500 м.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Отмечается, что такая погода может спровоцировать осложнения движения транспорта.
Напомним, 16 декабря в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. По области утром местами туман. Температура в столице днем +3°…+5°С.