Киев
29
1 мин

В Киеве дорога превратилась в реку: что произошло (видео)

Коммунальные службы работают над устранением повреждения.

Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Киев

Киев / © Associated Press

В Киеве на проспекте Европейского Союза образовался гейзер, затопивший часть дороги. Инцидент произошел из-за аварии на магистральном водопроводе диаметром 600 мм.

В «Киевводоканале» сообщили ТСН.ua, что прорыв возник в колодце, расположенном прямо на проезжей части.

Потоп в Киеве

К ликвидации присоединена бригада СЭВМ-3, которая уже проводит работы по полному прекращению утечки.

Потоп в Киеве

Специалисты предприятия уверяют, что делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства местных жителей и водителей, а также быстрее стабилизировать работу сети.

Напомним, днем 11 декабря в Киеве произошел взрыв по улице Ревуцкого, что в Дарницком районе. Тогда правоохранители сообщили, что в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.

Глава общественного совета при МВД (2019-2021 гг.) Владимир Мартыненко подчеркнул, что враг маскирует взрывчатку под обычные предметы, а потому советует обращать внимание на все, что нас окружает. Это может быть телефон, сумка и даже документы. Важно самостоятельно это не трогать, а вызывать соответствующие службы.

29
