В Киеве мужчина до смерти избил прохожего из-за замечания: как его наказали
Прохожий сделал молодчику замечание за невежливое общение с девушкой и поплатился за это жизнью.
В Киеве мужчина до смерти избил прохожего из-за замечания — он приговорен к восьми годам тюрьмы.
Об этом сообщила прессслужба Киевской городской прокуратуры в Facebook.
За поддержание публичного обвинения прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева судом объявлен обвинительный приговор 30-летнему жителю столицы, который нанес тяжкие телесные повреждения 49-летнему мужчине, в результате чего умер в больнице.
«Приговором Днепровского районного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины и приговорен к восьми годам лишения свободы», — говорится в сообщении.
Прокурор в суде доказал, что у обвиняемого в мае 2025 года на улице возник конфликт с прохожим, который сделал ему замечание за невежливое общение с девушкой.
Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего в лицо. Мужчина упал, после чего получил еще несколько ударов по голове ногой. На следующий день потерпевший умер в больнице в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
