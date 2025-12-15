В Киеве мужчина до смерти избил прохожего из-за замечания: как его наказали

Мужчина приговорен к восьми годам тюрьмы / © УНІАН

В Киеве мужчина до смерти избил прохожего из-за замечания — он приговорен к восьми годам тюрьмы.

Об этом сообщила прессслужба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева судом объявлен обвинительный приговор 30-летнему жителю столицы, который нанес тяжкие телесные повреждения 49-летнему мужчине, в результате чего умер в больнице.

«Приговором Днепровского районного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины и приговорен к восьми годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Прокурор в суде доказал, что у обвиняемого в мае 2025 года на улице возник конфликт с прохожим, который сделал ему замечание за невежливое общение с девушкой.

Теперь 30-летний злоумышленник проведет восемь лет за решеткой / © Киевская городская прокуратура

Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего в лицо. Мужчина упал, после чего получил еще несколько ударов по голове ногой. На следующий день потерпевший умер в больнице в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

