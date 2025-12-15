ТСН у соціальних мережах

848
1 хв

У Києві чоловік до смерті побив перехожого через зауваження: як його покарали

Перехожий зробив молодику зауваження за неввічливе спілкування з дівчиною і поплатився за це життям.

Світлана Несчетна
Чоловіка засуджено до восьми років в’язниці / © УНІАН

У Києві чоловік до смерті побив перехожого через зауваження — його засуджено до восьми років в’язниці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 30-річному мешканцю столиці, який завдав тяжкі тілесні ушкодження 49-річному чоловіку, внаслідок чого той помер у лікарні.

«Вироком Дніпровського районного суду обвинуваченого визнано винним за ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до восьми років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Прокурор у суді довів, що в обвинуваченого у травні 2025 року на вулиці виник конфлікт з перехожим, який зробив йому зауваження за неввічливе спілкування з дівчиною.

Тепер 30-річний зловмисник проведе вісім років за ґратами / © Київська міська прокуратура

Тепер 30-річний зловмисник проведе вісім років за ґратами / © Київська міська прокуратура

Обвинувачений декілька разів вдарив потерпілого в обличчя. Чоловік впав, після чого отримав ще кілька ударів по голові ногою. Наступного дня потерпілий помер у лікарні внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Києві син зв’язав батька та на його очах задушив бабусю й намагався вбити матір.

848
