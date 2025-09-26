- Дата публікації
Київ
У київській електричці молодик з ножем напав на пасажира: у поліції оприлюднили деталі та фото
П’яний хлопець почав сваритися із дівчиною, за неї заступився 37-річний чоловік, у результаті чого між ним і нападником виник конфлікт. Молодик вдарив чоловіка ножем у груди.
У Київській області поліція затримала 22-річного хлопця, який під час конфлікту в тамбурі електропотяга поранив ножем одного з пасажирів.
Про це повідомляє поліція Київщини у Facebook.
Подія сталася 23 вересня о 16:40 у потязі сполученням «Київ-Волинський — Березань».
Як встановили слідчі, нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння та вступив у словесну суперечку з дівчиною. За неї заступився 37-річний чоловік, у результаті чого між ним і нападником виник конфлікт.
Під час сварки зловмисник дістав заздалегідь заготовлений ніж і вдарив опонента в область грудної клітини.
Потерпілого госпіталізували до лікарні з проникним пораненням.
Після скоєного нападник втік, але правоохоронці встановили його особу та місцеперебування та затримали. Речові докази вилучено.
Фігуранту повідомлено про підозру за декількома статтями:
грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю,
умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження.
Молодику загрожує до восьми років позбавлення волі. У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
