У київській електричці молодик з ножем напав на пасажира: у поліції оприлюднили деталі та фото

У Київській області поліція затримала 22-річного хлопця, який під час конфлікту в тамбурі електропотяга поранив ножем одного з пасажирів.

Про це повідомляє поліція Київщини у Facebook.

Подія сталася 23 вересня о 16:40 у потязі сполученням «Київ-Волинський — Березань».

Як встановили слідчі, нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння та вступив у словесну суперечку з дівчиною. За неї заступився 37-річний чоловік, у результаті чого між ним і нападником виник конфлікт.

Під час сварки зловмисник дістав заздалегідь заготовлений ніж і вдарив опонента в область грудної клітини.

Потерпілого госпіталізували до лікарні з проникним пораненням.

Після скоєного нападник втік, але правоохоронці встановили його особу та місцеперебування та затримали. Речові докази вилучено.

Нападника затримала поліція

Фігуранту повідомлено про підозру за декількома статтями:

грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю,

умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження.

Молодику загрожує до восьми років позбавлення волі. У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

