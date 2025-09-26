ТСН у соціальних мережах

Київ
154
1 хв

У київській електричці молодик з ножем напав на пасажира: у поліції оприлюднили деталі та фото

П’яний хлопець почав сваритися із дівчиною, за неї заступився 37-річний чоловік, у результаті чого між ним і нападником виник конфлікт. Молодик вдарив чоловіка ножем у груди.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Електричка

Електричка / © Укрзалізниця

У Київській області поліція затримала 22-річного хлопця, який під час конфлікту в тамбурі електропотяга поранив ножем одного з пасажирів.

Про це повідомляє поліція Київщини у Facebook.

Подія сталася 23 вересня о 16:40 у потязі сполученням «Київ-Волинський — Березань».

Як встановили слідчі, нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння та вступив у словесну суперечку з дівчиною. За неї заступився 37-річний чоловік, у результаті чого між ним і нападником виник конфлікт.

Під час сварки зловмисник дістав заздалегідь заготовлений ніж і вдарив опонента в область грудної клітини.

Потерпілого госпіталізували до лікарні з проникним пораненням.

Після скоєного нападник втік, але правоохоронці встановили його особу та місцеперебування та затримали. Речові докази вилучено.

Нападника затримала поліція / © Поліція Київської області

Нападника затримала поліція / © Поліція Київської області

Фігуранту повідомлено про підозру за декількома статтями:

  • грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю,

  • умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження.

Молодику загрожує до восьми років позбавлення волі. У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві 60-річний рецидивіст нападав на жінок, ґвалтував їх і грабував.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie