У Києві нетверезий чоловік із ножем кидався на перехожих: чим все закінчилося

У Києві 40-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння влаштував небезпечну сутичку, погрожуючи людям ножем. Інцидент стався у дворі багатоповерхівки в Оболонському районі, куди правоохоронців викликали очевидці.

Про це пише поліція Києва.

Коли поліцейські прибули на місце, з’ясувалося, що нападник накинувся на водія, який перебував у припаркованому автомобілі. Чоловік намагався відчинити двері, розмахуючи ножем, після чого пошкодив кузов машини та не давав водієві можливості виїхати з двору.

Погрожуючи ножем, зловмисник спровокував конфлікт і з подружжям, що проходило поруч. У ході сутички він повалив чоловіка на землю, спричинивши йому перелом передпліччя. Потерпілого госпіталізували.

Поліція оперативно затримала нападника. Ним виявився місцевий мешканець, який уже мав кримінальний досвід — раніше він притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. На час досудового розслідування правопорушник перебуватиме під вартою.

