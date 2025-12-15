У Києві син зв’язав батька та на його очах задушив бабусю й намагався вбити матір (фото)

Затриманий / © Прокуратура Києва

У Києві 28-річному мешканцю столиці повідомлено про підозру у вбивстві бабусі та замаху на вбивство матері.

Про це повідомила Дарницька окружна прокуратура міста Києва у Telergam.

За даними слідства, чоловік напав на своїх родичів у квартирі. Спочатку він кілька разів ударив 89-річну бабусю по голові чайником, після чого задушив її. Далі підозрюваний почав бити по голові свою матір і намагався задушити жінку. Вона втратила свідомість, після чого нападник вирішив, що вона померла.

© Прокуратура Києва

Батько підозрюваного під час нападу був зв’язаний. Як згодом пояснив затриманий, він зробив це, аби той не заважав.

Після скоєного чоловік утік з місця події. Правоохоронці розшукали та затримали його на одному з київських залізничних вокзалів.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та закінчений замах на умисне вбивство).

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

