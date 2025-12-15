- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 451
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві син зв’язав батька та на його очах задушив бабусю й намагався вбити матір (фото)
Матір підозрюваного вижила після нападу, бабуся загинула на місці.
У Києві 28-річному мешканцю столиці повідомлено про підозру у вбивстві бабусі та замаху на вбивство матері.
Про це повідомила Дарницька окружна прокуратура міста Києва у Telergam.
За даними слідства, чоловік напав на своїх родичів у квартирі. Спочатку він кілька разів ударив 89-річну бабусю по голові чайником, після чого задушив її. Далі підозрюваний почав бити по голові свою матір і намагався задушити жінку. Вона втратила свідомість, після чого нападник вирішив, що вона померла.
Батько підозрюваного під час нападу був зв’язаний. Як згодом пояснив затриманий, він зробив це, аби той не заважав.
Після скоєного чоловік утік з місця події. Правоохоронці розшукали та затримали його на одному з київських залізничних вокзалів.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та закінчений замах на умисне вбивство).
За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в місті Ананьїв на Одещині було жорстоко вбито жінку та її малолітню доньку. Слідство встановило, що до злочину причетний старший син жінки.