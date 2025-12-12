У Києві дорога перетворилась на річку: що сталося (відео)

Київ / © Associated Press

В Києві на проспекті Європейського Союзу утворився гейзер, який затопив частину дороги. Інцидент стався через аварію на магістральному водогоні діаметром 600 мм.

У «Київводоканалі» повідомили ТСН.ua, що прорив виник у колодязі, розташованому прямо на проїжджій частині.

Потоп в Києві

До ліквідації долучена бригада РЕВМ-3, яка вже проводить роботи з повного припинення витоку.

Фахівці підприємства запевняють, що роблять усе можливе, аби мінімізувати незручності для місцевих мешканців та водіїв, а також якнайшвидше стабілізувати роботу мережі.

Нагадаємо, вдень 11 грудня у Києві стався вибух на вулиці Ревуцького, що в Дарницькому районі. Тоді правоохоронці повідомили, що внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована.

Голова громадської ради при МВС (2019-2021 рр.) Володимир Мартиненко наголосив, що ворог маскує вибухівку під звичайні предмети, а тому радить звертати увагу на все, що нас оточує. Це може бути телефон, сумка, навіть документи. Важливо самотужки це не чіпати, а викликати відповідні служби.