ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

У Києві дорога перетворилась на річку: що сталося (відео)

Комунальні служби працюють над усуненням пошкодження.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Київ

Київ / © Associated Press

В Києві на проспекті Європейського Союзу утворився гейзер, який затопив частину дороги. Інцидент стався через аварію на магістральному водогоні діаметром 600 мм.

У «Київводоканалі» повідомили ТСН.ua, що прорив виник у колодязі, розташованому прямо на проїжджій частині.

Потоп в Києві

Потоп в Києві

До ліквідації долучена бригада РЕВМ-3, яка вже проводить роботи з повного припинення витоку.

Потоп в Києві

Потоп в Києві

Фахівці підприємства запевняють, що роблять усе можливе, аби мінімізувати незручності для місцевих мешканців та водіїв, а також якнайшвидше стабілізувати роботу мережі.

Нагадаємо, вдень 11 грудня у Києві стався вибух на вулиці Ревуцького, що в Дарницькому районі. Тоді правоохоронці повідомили, що внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована.

Голова громадської ради при МВС (2019-2021 рр.) Володимир Мартиненко наголосив, що ворог маскує вибухівку під звичайні предмети, а тому радить звертати увагу на все, що нас оточує. Це може бути телефон, сумка, навіть документи. Важливо самотужки це не чіпати, а викликати відповідні служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie