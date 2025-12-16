На Київщині викрили схему розкрадання коштів у військовій частині

Гроші

У Київській області у військовій частині викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів на понад 15,5 млн грн. До протиправної діяльності, за даними слідства, були причетні військові посадовці та цивільні особи.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у Telegram.

Як зазначили у ДБР, йдеться про військову частину, яка наразі тимчасово дислокується на території Донецької області. Водночас значна кількість осіб, на яких оформлювалися виплати грошового забезпечення, фактично проживали на Київщині. Окремі з них перебували у розшуку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Слідством встановлено, що організацією схеми займався бухгалтер військової частини. Він підшуковував цивільних осіб, яким пропонував фіктивне працевлаштування нібито для проходження служби або роботи у військовій частині. Такі «кандидати» передавали йому пакет особистих документів, а також банківські картки й конфіденційні платіжні дані.

Надалі бухгалтер щомісяця нараховував на їхні рахунки фіктивні виплати грошового забезпечення та додаткові винагороди, зокрема передбачені для військовослужбовців у розмірі до 100 тис. грн. При цьому зазначених осіб офіційно не зараховували до штату військової частини, а жодних службових обов’язків вони не виконували. Основну частину незаконно отриманих коштів фігурант привласнював, передаючи власникам карток лише незначні суми нібито «за користування рахунками».

Для реалізації оборудки відомості про вигаданих «бійців» штучно вносилися до бухгалтерської та фінансової документації військової частини. Ці дані передавалися до банківської установи для проведення виплат, попри те, що зазначені особи не перебували у списках особового складу.

Унаслідок протиправних дій державному бюджету завдано збитків на суму щонайменше 15,5 млн гривень. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми осіб та вирішують питання щодо подальшої правової кваліфікації їхніх дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 155-й окремій механізованій бригаді імені Анни Київської викрили корупційну схему з фіктивними бойовими виплатами.