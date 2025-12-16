Блекаут в Киеве: смогут ли автобусы заменить метро и трамваи

Метро

При длительных отключениях электроэнергии электротранспорт в Киеве планируют заменить автобусами. Такой сценарий предусмотрен в плане «Б» для общественного транспорта, разработанного в КГГА.

Об этом для Telegraf рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Если из-за блекаута остановятся трамваи и троллейбусы, КП «Киевпасстранс» обещает дополнительно выпускать автобусы на городские маршруты. В случае остановки метро автобусы будут частично дублировать отдельные участки линий.

Впрочем, в КГГА не уточнили, сколько именно автобусов понадобится, отметив, что решение будут приниматься в зависимости от пассажиропотоков и ситуации. Также неизвестно, хватит ли транспорта для перевозки между берегами Днепра.

Реально ли заменить метро автобусами

Беспалов заявил, что в случае закрытия метрополитена возникнет необходимость перевозки почти миллиона пассажиров по наземному транспорту. Если же остановятся еще и трамваи и троллейбусы, количество пассажиров вырастет на сотни тысяч.

По его словам, такого количества подвижного состава просто нет, а обеспечить минимальные интервалы между автобусами физически невозможно.

«Это невероятно и невозможно. То есть это такое количество подвижного состава, которого просто физически нет. То есть там, где ехало 20 автобусов, должно ехать 100 автобусов, например. Это не только невозможно, потому что этих автобусов нет, но невозможно обеспечить такой интервал между автобусами. То есть интервал будет вместо 5-10 минут, например, 40 секунд, 20 секунд, 10 секунд между автобусами. Это просто невозможно», — объяснил эксперт

По мнению Беспалова, в случае остановки метро придется менять графики работы людей, чтобы распределить пассажиропотоки во времени. Также возможны ограничения пользования наземным транспортом — по пропускам для критически важных предприятий, как это было во время пандемии COVID-19.

Эксперт подытожил, что в случае остановки метро пассажиропоток наземного транспорта увеличится примерно вдвое, причем неравномерно. На отдельных маршрутах нагрузка будет значительно выше.

Он подчеркнул, что это очень серьезная проблема, которую практически невозможно решить в короткие сроки.

Напомним, Киев зимой будет сталкиваться со сложной ситуацией в энергосистеме из-за критических российских ударов по инфраструктуре.

По словам народного депутата Алексея Кучеренко, столица остается дефицитной по электроэнергии после повреждения ключевой трансформаторной подстанции вблизи города, что сделало невозможным получение дополнительных мощностей.

Киев в значительной степени зависит от Ровенской и Хмельницкой АЭС, а риск новых ударов сохраняется, поэтому длительные отключения света могут продолжаться, хотя энергетики пытаются смягчить графики.