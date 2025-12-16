ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

У Києві поліція застосувала сльозогінний газ, щоб затримати чоловіка, який був у розшуку ТЦК

Чоловіка, який опирався поліцейським у Солом’янському районі Києва, доправили на ВЛК.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поліція

Поліція / © Національна поліція України

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції.

Відомо, що інцидент трапився на вулиці Максима Кривоноса, що в Солом'янському районі столиці.

Як зазначається, 39-річний чоловік був у розшуку. Під час затримання він чинив злісну непокору. Через це правоохоронці застосували сльозогінний газ.

«В подальшому чоловіка було доставлено для проходження ВЛК», — зазначили у поліції.

Раніше у Києві на вулиці Гарматній жорстко затримали чоловіка. Річ у тім, що він відмовився показати документи. На місці працювало шестеро людей, частина з яких була у формі поліції, а поруч стояв чоловік у військовій формі.

«Вже під час затримання чоловік погодився надати свої документи. З’ясувалося, що він має бронювання. Тому жодні протоколи на нього не складалися, затримання не відбулося і його відпустили», — розповіли в поліції.

Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie