ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
282
Время на прочтение
1 мин

В Киеве полиция применила слезоточивый газ, чтобы задержать мужчину, который был в розыске ТЦК

Мужчину, который сопротивлялся полицейским в Соломенском районе Киева, доставили на ВЛК.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Полиция

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Киеве полицейские задержали мужчину, который находился в розыске ТЦК. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Об этом сообщили в полиции.

Известно, что инцидент произошел на улице Максима Кривоноса в Соломенском районе столицы.

Как отмечается, 39-летний мужчина был в розыске. Во время задержания он оказывал злостное неповиновение. Поэтому правоохранители применили слезоточивый газ.

«В дальнейшем мужчина был доставлен для прохождения ВЛК», — отметили в полиции.

Ранее в Киеве на улице Гарматной жестко задержали мужчину. Дело в том, что он отказался показать документы. На месте работало шесть человек, часть из которых была в форме полиции, а рядом стоял человек в военной форме.

«Уже во время задержания мужчина согласился предоставить свои документы. Выяснилось, что у него есть бронирование. Потому никакие протоколы на него не составлялись, задержание не произошло и его отпустили», — рассказали в полиции.

Дата публикации
Количество просмотров
282
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie