Затримання з газом у Києві: що кажуть у поліції (відео)
Правоохоронці стверджують, що чоловік перебував у розшуку і погрожував копам.
У Києві сталося жорстке затримання чоловіка поліцейськими і співробітником у формі, схожій на військову. Вони підійшли до чоловіка та досить жорстко, із застосуванням спецзасобу — газового балончика, намагалися посадити його в автівку. Це можна побачити на відео, що опублікували користувачі Мережі.
У поліції Києва 18 листопада прокоментували затримання у Солом’янському районі, передає кореспондент ТСН.ua
«Подія сталася вчора. Чоловік перебував у розшуку. Він погрожував поліцейським, тому вони застосували спецзасіб», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.
Також там додали, що інформація про вік затриманого наразі невідома.
Тим часом Мережею шириться відео такого жорсткого затримання. На кадрах можна побачити, що людина під час цього впала на тротуар. А все відбувається поруч з автомобілем поліції.
