У Деснянському районі столиці чоловік підпалив відділення пошти – деталі інциденту

Затриманий / © Поліція Києва

Реклама

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив поштове відділення у Деснянському районі за вказівкою псевдоправоохоронця. Інцидент стався після того, як житель Житомира погодився виконати злочин через телефонні погрози щодо своєї знайомої.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у м. Києві.

Поліцейські встановили, що підозрюваним є 25-річний мешканець Житомира, який приїхав до столиці на заробітки та працював автослюсарем у місцевій майстерні.

Реклама

За даними слідства, напередодні інциденту товариш затриманого познайомився з дівчиною в Інтернеті та планував з нею побачення. Незабаром йому зателефонував нібито представник правоохоронного органу та повідомив, що його нова знайома працює на державу-агресора. Псевдоправоохоронець попередив чоловіка про нібито неприємності, які чекають його через спілкування з дівчиною.

Зловмисник отримав «порадник», що може уникнути проблем, якщо підпалить відділення пошти, де, за словами телефонного «поліцейського», працює спільник його знайомої.

Чоловік погодився на злочин та залучив до його виконання свого знайомого. Коли вони прибули до поштового відділення, знайомий облив вхідні двері горючою сумішшю та підпалив їх.

© Поліція Києва

Вогонь пошкодив двері та створив загрозу для відвідувачів і співробітників, проте постраждалих немає.

Реклама

Затриманий нині перебуває під слідством. Йому повідомлено про підозру у вчиненні умисного пошкодження майна з мотивів самоуправства та шахрайства, а дії розслідуються за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Поліція наголошує на тому, що такі псевдоправоохоронці активно використовують психологічний тиск та фейкові погрози для втягування громадян у злочинну діяльність. Правоохоронці закликають громадян перевіряти будь-які телефонні повідомлення від нібито правоохоронців та повідомляти про підозрілі дзвінки.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини інциденту та можлива причетність інших осіб до підпалу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поліцейські затримали киянина, який підпалив двері квартири пенсіонерки в Шевченківському районі, виконуючи «завдання» псевдоправоохоронців.