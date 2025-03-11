Коли у Києві відключать опалення: у КМДА відповіли

У Києві продовжують опалювальний сезон через очікуване похолодання.

Про це в ефірі телеканалу “Київ24” повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, столиця має більше трьох тисяч кілометрів трубопроводів та складне теплове обладнання, яке не можна миттєво вимикати й вмикати, як електропостачання чи водопостачання.

“Ми зараз працюємо на мінімальних параметрах, щоб у холодний період продовжувати опалювати житло. Якщо ж відключити тепло, мешканці почнуть масово вмикати обігрівачі, що може призвести до перевантаження електромереж і спричинити надзвичайну ситуацію”, – пояснив Пантелеєв.

Чиновник підкреслив, що енергосистема Києва і всієї країни залишається нестабільною. Тому в місті вирішили утримувати опалення на низькому рівні, поки погода не стабілізується.

“Як тільки ми матимемо чіткий прогноз, то ухвалимо рішення про завершення опалювального сезону”, – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, в зимовий період багато власників квартир і приватних будинків стикаються з необхідністю витрачати значну частину своїх грошей, щоб забезпечити тепло в оселі. Щоб заощадити в опалювальний сезон, важливо знайти ефективні способи зниження витрат на опалення.

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