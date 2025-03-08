Жахлива ДТП у Києві: п'яний водій Infiniti убив людину

Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі та позбавлення права керування автомобілем на строк до 10 років.

У Подільському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю п’яного водія Infiniti. Внаслідок аварії загинув 35-річний чоловік, ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили у поліції Києва.

ДТП трапилася ввечері 7 березня на проїжджій частині вулиці Набережно-Хрещатицької. 38-річний водій Infiniti, рухаючись на великій швидкості, врізався у Volkswagen, який після удару відлетів у автівку KIA.

Внаслідок зіткнення водій Volkswagen загинув на місці, а його пасажири – 35-річний чоловік та 24-річна жінка – були госпіталізовані.

У Infiniti перебували двоє чоловіків, які були п’яні – тест показав 1,1 та 2 проміле алкоголю у крові. 33-річного пасажира госпіталізували, а 38-річний водій намагався обманути поліцію. Він заявляв, що за кермом був невідомий чоловік, який після ДТП втік.

Однак правоохоронці провели розслідування і встановили, що саме 38-річний чоловік керував Infiniti у момент аварії.

Поліція затримала зловмисника. Йому оголошено підозру – порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння.

ДТП у Подільському районі Києва

Нагадаємо, на Закарпатті в місті Тячів 5 березня сталася аварія за участі трьох авто. За попередніми даними, за кермом одного з них перебував працівник ДСНС, який загинув на місці ДТП.

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