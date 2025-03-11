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Ворожа атака на Київ: які є наслідки

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Ворожа атака на Київ: які є наслідки

Атака дронами та ракетами / Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога вночі тривала 2 годин 45 хвилин.

Вночі 11 березня на підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БпЛА. 29 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Про це повідомляє КМВА.

"Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня", – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, вночі 11 березня Силами ППО було знищено 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів. Також є збиття балістичної ракети Іскандер-М.

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