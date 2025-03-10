Київ вражає температурними рекордами

У Києві за останні декілька днів зафіксували одразу п'ять температурних рекордів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у соцмережах.

Зокрема, 7 березня повітря у столиці прогрілося до +20,2°С. Це аж на 3,9°С вище, ніж було у цей день у 1995 році.

8 березня температура піднялася до +18,8°С. Це на 1,1°С вище ніж у 2019 році. Середньодобова температура повітря у цей день виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 12,1°С. Це вище попереднього рекорду 2019 року на 2 градуси й вище кліматичної норми аж на 10,6°С.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає погоді кінця квітня", – кажуть синоптики.

Температурні рекорди зафіксували й 9 березня. Зокрема, після полудня температура у Києві досягла +20 °С. Це на 2,7°С вище ніж у 1920 році для цієї дати. Середньодобова температура також виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 11,2°С. Це вище попереднього рекорду 2019 року на 0,7°С й вище норми на 9,4°С.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз на весну, погода ще вразить українців.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СИНОПТИКИ ЗРОБИЛИ ПРОГНОЗ НА БЕРЕЗЕНЬ! Погода вражає!

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