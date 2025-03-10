Киев поражает температурными рекордами

В столице за последние три дня зафиксировали пять температурных рекордов.

В Киеве за последние несколько дней зафиксировали сразу пять температурных рекордов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в соцсетях.

В частности, 7 марта воздух в столице прогрелся до +20,2°С. Это на 3,9°С выше, чем было в этот день в 1995 году.

8 марта температура поднялась до +18,8°С. Это на 1,1°С выше, чем в 2019 году. Среднесуточная температура воздуха в этот день оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 12,1°С. Это выше предыдущего рекорда 2019 года на 2 градуса и выше климатической нормы на 10,6°С.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует погоде конца апреля", – говорят синоптики.

Температурные рекорды зафиксировали и 9 марта. В частности, после полудня температура в Киеве достигла +20 °С. Это на 2,7 ° С выше, чем в 1920 году для этой даты. Среднесуточная температура также оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 11,2°С. Это выше предыдущего рекорда 2019 года на 0,7°С и выше нормы на 9,4°С.

Напомним, синоптики сделали прогноз на весну, погода еще поразит украинцев.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СИНОПТИКИ СДЕЛАЛИ ПРОГНОЗ НА МАРТ! Погода поражает!

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