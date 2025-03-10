Под Киевом пропал восьмилетний мальчик: фото, приметы

9 марта, около 23:00, от бабушки Артема Омельченко поступило сообщение, что днем, ее 8-летний внук ушел из дома и не вернулся.

В Киевской области исчез восьмилетний мальчик Артем Омельченко.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"Полиция Киевщины разыскивает Артема Омельченко из города Вишневое. 9 марта, около 23:00 часов, от бабушки мальчика поступило сообщение, что днем ее 8-летний внук ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.

На поиски пропавшего привлечены и ориентированы подразделения полиции Киевщины, в частности, личный состав Бучанского управления полиции.

Приметы Артема: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые, на затылке есть большая родинка.

Восьмилетний Артем Омельченко / Фото: Полиция Киевской области

На мальчике была жилетка темного цвета, темные брюки, кроссовки темно-синие с яркими зелеными шнурками.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении ребенка, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или по телефону 0(50) 633 82 50", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Чернигове 28-летний парень ограбил ребенка.

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