Под Киевом пропал восьмилетний мальчик: фото, приметы

9 марта, около 23:00, от бабушки Артема Омельченко поступило сообщение, что днем, ее 8-летний внук ушел из дома и не вернулся.
В Киевской области исчез восьмилетний мальчик Артем Омельченко.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
"Полиция Киевщины разыскивает Артема Омельченко из города Вишневое. 9 марта, около 23:00 часов, от бабушки мальчика поступило сообщение, что днем ее 8-летний внук ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.
На поиски пропавшего привлечены и ориентированы подразделения полиции Киевщины, в частности, личный состав Бучанского управления полиции.
Приметы Артема: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые, на затылке есть большая родинка.
На мальчике была жилетка темного цвета, темные брюки, кроссовки темно-синие с яркими зелеными шнурками.
"Если вы владеете любой информацией о местонахождении ребенка, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или по телефону 0(50) 633 82 50", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Чернигове 28-летний парень ограбил ребенка.
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