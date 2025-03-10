Атака на Киевщину: власти сообщили о последствиях

Ночью 10 марта в Киевской области Силы ПВО работали по враждебным целям. В результате атаки есть разрушение.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", — подчеркнули в ОВА.

Последствия атаки фиксируются в:

Обуховском районе — повреждена крыша частного дома. Также возникало возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован

Бучанском районе — повреждена крыша частного дома

Фастовском районе – ликвидировано возгорание травяного настила.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Напомним, ночью 10 марта на подступах к Киеву было зафиксировано 16 вражеских БПЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство

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