Гибель мужчины в тоннеле метро Киева: новые детали трагедии

Бездомные атакуют метро Киева: одного спасли, а другой погиб.

Стали известны детали смертельного случая в Киевском метрополитене. Спасатели деблокировали тело и подняли на станцию.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Мужчина, с виду 60-65 лет, самостоятельно спустился на пути и попал под поезд. От полученных травм, к сожалению, погиб. Проводится проверка", — рассказали ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

Там добавляют, что мужчина был бездомным, его личность устанавливают правоохранители, а также то, как он смог пробраться в тоннель подземки.

Это уже не первый случай, когда бездомные попадают в тоннели метрополитена.

Как известно, 17 февраля на красной линии, возле станции "Вокзальная", машинист поезда заметил человека в тоннеле и вовремя затормозил. Когда невредимого мужчину подняли в вагон и передали правоохранителям, выяснилось, что он бездомный. Как мужчина попал в тоннель – устанавливают правоохранители.

Напомним, на станции метро "Вырлица" пассажир попал под поезд, после чего три станции метрополитена "зеленой ветви" были закрыты. Спасти его не удалось.

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