Атака на Київщину: влада повідомила про наслідки

Вночі 10 березня на Київщині Сили ППО працювали по ворожих цілях. Внаслідок атаки є руйнування.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - наголосили в ОВА.

Наслідки атаки фіксуються в:

Обухівському районі - пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загорання травяного настилу. Пожежа ліквідована

Бучанському районі - пошкоджено дах приватного будинку

Фастівському районі - ліквідовано загорання травяного настилу.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, вночі 10 березня на підступах до Києва було зафіксовано 16 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір

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