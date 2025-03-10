Атака на Київщину: влада повідомила про наслідки

Чергова неспокійна ніч для мешканців регіону.
Вночі 10 березня на Київщині Сили ППО працювали по ворожих цілях. Внаслідок атаки є руйнування.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - наголосили в ОВА.
Наслідки атаки фіксуються в:
- Обухівському районі - пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загорання травяного настилу. Пожежа ліквідована
- Бучанському районі - пошкоджено дах приватного будинку
- Фастівському районі - ліквідовано загорання травяного настилу.
Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, вночі 10 березня на підступах до Києва було зафіксовано 16 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір
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