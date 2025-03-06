На Київщині працюють сили ППО

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА у ніч проти 6 березня 2025 року.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше російська армія атакувала Україну 83-ми безпілотниками різних типів. Було знищено 46 дронів.
Читайте також: