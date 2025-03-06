На Київщині працюють сили ППО

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА у ніч проти 6 березня 2025 року.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше російська армія атакувала Україну 83-ми безпілотниками різних типів. Було знищено 46 дронів.

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