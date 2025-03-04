Reuters знову запустило стрім з Майдану: в КМВА відреагували

Міжнародне агентство Reuters повторно запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності у Києві, незважаючи на попередні заборони.

Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

"Вид на київський Майдан Незалежності після того, як офіційний представник Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після його зіткнення з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня", — зазначило видання в описі до стріму.

Раніше, 18 лютого, Reuters уже запускало таку трансляцію, але її зупинили після звернення начальника КМВА Тимура Ткаченка до правоохоронців. За його словами, сьогодні агентство знову почало ефір без відповідного дозволу.

"Запит на дозвіл проведення трансляції не надходив. Ми звернулися до СБУ. Трансляцію оперативно зупинили", — заявив Ткаченко.

Нагадаємо, у Києві приспустили найбільший прапор країни.

Читайте також: