Які функції мають бути у хорошого смартфона у 2025 році

У 2025 році ринок смартфонів продовжує динамічно розвиватися, пропонуючи користувачам все більш технологічні пристрої з покращеними характеристиками та функціоналом. Але чи всі опції потрібні чи від якихось можна відмовитись, заощадивши на покупці?

Розглянемо функціонал, який ми вважаємо за бажане, якщо ви хочете купити телефон у середній ціновій категорії цього року.

Процесор

Продуктивність залишається одним із ключових критеріїв. У середній ціновій категорії продовжується використання потужних, але доступних процесорів, які забезпечать відмінну швидкість роботи пристрою без гальм.

Серед популярних чіпсетів у цій категорії можна відзначити Qualcomm Snapdragon 7xx та 6xx серії, MediaTek Dimensity 800 та 900, а також Samsung Exynos 1000 серії. Їх цілком вистачить на виконання повсякденних завдань.

Екран

У 2025 році AMOLED та OLED екрани, які забезпечують яскраві кольори та глибокі чорні відтінки, стають стандартом навіть для середнього сегменту. Вони забезпечують більш яскраве та насичене зображення порівняно з IPS.

Висока частота оновлення екрана – важлива особливість для комфортного користування смартфоном, особливо під час перегляду відео та ігор. Смартфони з частотою оновлення 90 Гц та вище будуть стандартом у середній ціновій категорії.

У 2025 році смартфони в середній категорії повинні мати дозвіл хоча б Full HD, але деякі моделі мають екрани з роздільною здатністю FullHD+.

Камери

Смартфони середньої цінової категорії вже не обмежуються базовими камерами на 12 Мп, в 2025 вони отримають 50 Мп і навіть 64 Мп сенсори для більш чітких і деталізованих фотографій.

Камери з ультрашироким об'єктивом з кутом огляду 120° та вище стають стандартом навіть у бюджетних моделях. Деякі моделі оснащені спеціальними макро- або телеоб'єктивами, щоб робити знімки зі збільшенням або знімати деталі з великої відстані.

Акумулятор та швидка зарядка

Акумулятори на 4000-5000 мАг здатні забезпечувати день або більше активного використання. Вони встановлюються й у недорогі моделі смартфонів.

Заряджання від 30 Вт забезпечить швидкий заряд пристрою, дозволяючи за короткий час відновити значну частину енергії. Багато виробників націлюються на зарядку до 65 Вт, що ще більше прискорює процес. У середньому сегменті смартфонів вже з'являються моделі за допомогою бездротової зарядки, що робить використання пристрою зручнішим.

Пам'ять та сховище

Для сучасних смартфонів важливим є не тільки процесор, а й обсяг оперативної пам'яті та внутрішнього сховища. У 2025 році пристрої середньої цінової категорії мають запропонувати:

Оперативна пам'ять 6–8 ГБ – оптимальний обсяг для багатозадачності, ігор та роботи з важкими програмами. Бажано, щоб ваш смартфон мав хоча б 4, а ще краще – 6 Гб.

З урахуванням збільшення обсягу фото- та відеофайлів, а також зростання розміру додатків, 128 ГБ вважається мінімальним обсягом пам'яті для комфортного використання. Деякі користувачі можуть скоротити цей параметр до 64 Гб, якщо він значно впливає на цінник.