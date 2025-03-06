В Киевской области работают силы ПВО

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА в ночь на 6 марта 2025 года.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.

В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Напомним, что ранее российская армия атаковала Украину 83 беспилотниками разных типов. Было уничтожено 46 дронов.

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