В Киевской области работают силы ПВО

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА в ночь на 6 марта 2025 года.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, что ранее российская армия атаковала Украину 83 беспилотниками разных типов. Было уничтожено 46 дронов.
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