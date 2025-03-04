У Києві рятувальник провалився під кригу, витягуючи пораненого лебедя: з'явилися фото та відео

Поранений птах сидів на кризі посеред річки і не міг рухатись.

У Києві зоорятувальник врятував пораненого лебедя, але сам провалився під кригу.

Про це повідомили у Kyiv Animal Rescue Group.

Лебідь сидів на льоду та не рухався. За словами зоозахисників — це типова поведінка за низької температури, але можливо птах хворий або поранений. По приїзду на місце виявилося, що птах дійсно травмований та перебуває на дуже тонкій кризі.

Рятувальник почав повзти до лебедя на тонкій кризі та провалився під воду. Чоловік був у гідрокостюмі, тому зміг пливти у крижаній воді.

Рятувальник Михайло у гідрокостюмі та рятувальному жилеті спробував дійти до постраждалого птаха пішки / Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

"Наш Михайло в гідрокостюмі та рятувальному жилеті спробував дійти до постраждалого птаха пішки, ба більше — майже зміг це зробити, але лід не витримав і треба було пливти", — йдеться у повідомленні.

Найскладнішим моментом для рятувальника був повернення назад на берег

Найскладнішим моментом для рятувальника був повернення назад на берег. Він боровся з течією, ламав кригу та тримав пораненого птаха. Коли вони допливли, лебедя посадили у клітку-переноску та направили на огляд до ветеринарів.

Врятованого лебедя посадили у клітку-переноску та направили на огляд до ветеринарів

Киян та мешканців області застерігають — наразі лід на водоймах тонкий, тому пересуватися на ньому небезпечно.

У Києві рятувальник провалився під кригу, витягуючи лебедя

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