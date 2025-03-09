У Києві пасажир впав під поїзд: три станції метро закриті

Станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" закриті на вхід для пасажирів.

У Києві на станції метрпо "Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд, після чого три станції метрополітену "зеленої гілки" були закриті.

Про це передає пресслужба київського метрополітену.

"На станції "Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд. На місце прямують всі необхідні служби", – йдеться в повідомленні.

Через це станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" закриті на вхід для пасажирів. Рух поїздів "зеленої лінії" організовано між станціями "Сирець" і "Харківська".

Про відновлення роботи КП "Київський метрополітен" обіцяє повідомити додатково.

Раніше повідомлялося, що у Києві п'яний водій Infiniti убив людину.

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