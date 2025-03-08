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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

В деяких регіонах України лунає повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

У Києві ввечері 8 березня зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомили в КМДА.

Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Луганській, Київській областях, а також, в АР Крим.

За інформацією Повітряних Сил України:

  • "Шахеди"на Херсонщині на межі з Миколаївщиною курсом на північно-західний напрямок.
  • "Шахеди" на Запоріжжі група курсом на схід та в районі обласного центру.
  • "Шахеди"на Дніпропетровщині курсом на північно-західним.
  • "Шахеди" в центрі Харківщини курсом південно-західним.
  • "Шахеди"на півночі Сумщини курсом південно-західним, на Чернігівщину.
  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.
Мапа повітряних тривог станом на 8 березня / © Фото з відкритих джерел
Мапа повітряних тривог станом на 8 березня / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Добропілля на Донеччині кількість загиблих зросла до 11 осіб, ще 47 отримали поранення.

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