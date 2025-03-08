У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві ввечері 8 березня зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Про це повідомили в КМДА.
Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Луганській, Київській областях, а також, в АР Крим.
За інформацією Повітряних Сил України:
- "Шахеди"на Херсонщині на межі з Миколаївщиною курсом на північно-західний напрямок.
- "Шахеди" на Запоріжжі група курсом на схід та в районі обласного центру.
- "Шахеди"на Дніпропетровщині курсом на північно-західним.
- "Шахеди" в центрі Харківщини курсом південно-західним.
- "Шахеди"на півночі Сумщини курсом південно-західним, на Чернігівщину.
- "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Добропілля на Донеччині кількість загиблих зросла до 11 осіб, ще 47 отримали поранення.
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