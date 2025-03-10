Загибель чоловіка в тунелі метро Києва: нові деталі трагедії

Стали відомі деталі смертельного випадку у Київському метрополітені. Рятувальники деблокували тіло та підняли на платформу станції.

Про це повідомляє ТСН.ua.

"Чоловік, на вигляд 60-65 років, самостійно спустився на колії та потрапив під потяг. Від отриманих травм, на жаль, загинув. Проводиться перевірка", - розповіли ТСН.ua в поліції Київського метрополітену.

Там додають, що чоловік був безхатченком, його особу встановлюють правоохоронці, а також те, як він зміг пробратися до тунелю підземки.

Це вже не перший випадок, коли безхатченки потрапляють до тунелів метрополітену.

Як відомо, 17 лютого, на червоній лінії, біля станції "Вокзальна", машиніст поїзда помітив людину в тунелі і вчасно загальмував. Коли неушкодженого чоловіка підняли до вагона та передали правоохоронцям, з’ясовувалося, що він безхатченко. Як чоловік потрапив до тунелю - встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на станції метро "Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд, після чого три станції метрополітену "зеленої гілки" були закриті. Врятувати його не вдалося.

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