Під Києвом зник восьмирічний хлопчик: фото, прикмети

9 березня, близько 23:00 години, від бабусі Артема Омельченка надійшло повідомлення, що вдень, її 8-річний онук пішов з дому та не повернувся.

На Київщині зник восьмирічний хлопчик Артем Омельченко.

Про це повідомила поліція Київської області.

"Поліція Київщини розшукує Артема Омельченка з міста Вишневе. 9 березня, близько 23:00 години, від бабусі хлопчика надійшло повідомлення, що вдень, її 8-річний онук пішов з дому та дотепер його місцеперебування невідомо", – йдеться у повідомленні.

На пошуки зниклого залучені та орієнтовані підрозділи поліції Київщини, зокрема особовий склад Бучанського управління поліції.

Прикмети Артема: зріст 125 сантиметрів, худорлявої статури, волосся русяве, очі зелені, на потилиці має велику родимку.

Восьмирічний Артем Омельченко / Фото: Поліція Київської області

На хлопчику була жилетка темного кольору, темні штани, кросівки темно-сині із яскравими зеленими шнурками.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дитини, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102” або за телефоном 0 (50) 633 82 50", – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Чернігові 28-річний молодик пограбував дитину.

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