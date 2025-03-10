Київ скасував евакуацію авто під час повітряної тривоги: як це працюватиме

Але є деякі винятки, коли це буде відбуватись.

Влада Києва вирішила припинити евакуацію автомобілів під час тривоги, що дасть водіям змогу швидше добиратися до укриттів.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

"Дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку", - заявив Тимур Ткаченко.

У документі уточнюється, що евакуація транспортних засобів буде проводитися лише в тих випадках, коли їхня присутність на дорозі суттєво перешкоджає руху важливої техніки, зокрема рятувальних служб, швидкої допомоги та військових машин. Метою цього рішення є забезпечення безпеки водіїв, дозволяючи їм швидше дістатися до укриттів.

Нагадаємо, Тимур Ткаченко повідомляв, що у Києві створять робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

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