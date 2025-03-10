На Київщині командир військової частини незаконно оформив мільйонні бойові виплати

Тепер посадовець може провести до восьми років за ґратами.

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Київської області, який допустив безпідставне нарахування підлеглим майже 7 мільйонів гривень бойових доплат.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Від лютого до жовтня 2023 року посадовець недбало поставився до своїх обов’язків та не перевіряв підстави для нарахування бойових виплат. Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередньої участі у бойових діях та не виконували спеціальних чи бойових завдань", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій посадовця державі завдано збитків на загальну суму понад 7,1 млн гривень.

Командир військової частини незаконно оформив бойові виплати на понад 7 млн гривень / Фото: Державне бюро розслідувань

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

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