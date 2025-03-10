Підклав під двері голову свині: у Києві чоловік залякував жінку та вимагав борг, якого не існує

39-річний зловмисник пояснив свої дії тим, що про борг він почув від своєї знайомої і таким чином вирішив їй допомогти.

У Києві чоловік залякував мешканку Подільського району, вимагаючи 13 тисяч доларів боргу, якого не існує.

Про це повідомила поліція Києва.

Із заявою про злочин до столичної поліції звернулась 26-річна киянка. Заявниця розповіла, що упродовж декількох діб до неї телефонує невідомий чоловік, який погрожує фізичною розправою, якщо вона не віддасть 13 000 доларів, які вона нібито йому винна.

Під час спілкування із правоохоронцями потерпіла також розповіла, що до її помешкання приходив незнайомець, який пошкодив ножем двері, а у свій інший візит – залишив голову та внутрішні органи свині біля порога та замастив кров’ю стіни.

Чоловік погрожував 26-річній жінці фізичною розправою, якщо вона не віддасть 13 тисяч доларів, які вона нібито йому винна / Фото: Поліція Києва / Facebook

В рамках проведення слідчих дій поліцейські встановили особу зловмисника - ним виявився 39-річний місцевий мешканець. Останній пояснив свої дії тим, що про борг він почув від своєї знайомої і таким чином вирішив їй допомогти.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 189 - вимагання, поєднане з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, з пошкодженням майна, що завдало майнової шкоди у великих розмірах. За скоєння злочину фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цього кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Вінницькій області двоє чоловіків забили 38-річного чоловіка на очах у матері. Причиною нібито стали борги.

Читайте також: