Російська армія вдарила по Київщині "Шахедами"

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Вночі проти вівторка, 11 березня, російські військові атакували безпілотниками Київську область. Є невеликі руйнування в кількох населених пунктах. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", - повідомили представники місцевої влади.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Втім, в Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено сім приватних будинків та два автомобілі. Окрім того, в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли займання трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, вночі також сталася ворожа атака на Київ.Було зуло зафіксовано 37 ворожих БпЛА. 29 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

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