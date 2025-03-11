Российская армия ударила по Киевщине "Шахедами"

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

В ночь на вторник, 11 марта, российские военные атаковали беспилотниками Киевскую область. Имеются небольшие разрушения в нескольких населённых пунктах. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

"Очередная ночная атака враждебных БПЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет", — сообщили представители местных властей.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. В Бориспольском районе обломками сбитых вражеских целей повреждены семь частных домов и два автомобиля. Кроме того, в Бориспольском и Обуховском районах в результате вражеской атаки возникло воспламенение травяного настила. Пожары ликвидированы.

Напомним, в ночи также произошла вражеская атака на Киев. Было зафиксировано 37 вражеских БпЛА. 29 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

Читайте также: