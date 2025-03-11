У Києві чоловік забив літню матір металевим ціпком: поліція оприлюднила деталі

Онук знайшов свою 84-річну бабусю з ознаками побиття та викликав поліцію, літню жінку госпіталізували, проте врятувати її не вдалося.

У Києві чоловік забив літню матір металевим ціпком. Онук знайшов свою 84-річну бабусю з ознаками побиття та викликав поліцію. Літню жінку госпіталізували, проте врятувати її не вдалося.

Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила деталі.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від 40-річного місцевого мешканця про те, що він виявив свою бабусю з тілесними ушкодженнями за місцем її проживання. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для з’ясування обставин", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що між 64-річним чоловіком та його матір’ю виник побутовий конфлікт, у ході якого зловмисник жорстоко побив стареньку металевим ціпком. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована, однак, через чисельні травми померла у лікарні.

Металевий ціпок, яким чоловік побив свою літню матір / Фото: Поліція Києва / Facebook

Порушника затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Тепер підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві молодик напав на військового та пограбував.

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