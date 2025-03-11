Когда в Киеве отключат отопление: в КГГА ответили

В Киеве продолжают отопительный сезон из-за ожидаемого похолодания.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, у столицы более трех тысяч километров трубопроводов и сложного теплового оборудования, которое нельзя мгновенно выключать и включать, как электроснабжение или водоснабжение.

Мы сейчас работаем на минимальных параметрах, чтобы в холодный период продолжать отапливать жилье. Если же отключить тепло, жители начнут массово включать обогреватели, что может привести к перегрузке электросетей и повлечь за собой чрезвычайную ситуацию”, – пояснил Пантелеев.

Чиновник подчеркнул, что энергосистема Киева и всей страны остается нестабильной. Потому в городе решили удерживать отопление на низком уровне, пока погода не стабилизируется.

"Как только у нас будет четкий прогноз, то примем решение о завершении отопительного сезона", — добавил замглавы КГГА.

Напомним, в зимний период многие владельцы квартир и частных домов сталкиваются с необходимостью тратить значительную часть своих денег, чтобы обеспечить тепло в доме. Чтобы сэкономить в отопительном сезоне, важно найти эффективные способы снижения затрат на отопление.

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