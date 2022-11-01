Кличко розповів, чи будуть у Києві планові водопостачання

У Києві не планують запроваджувати планові відключення водопостачання. Минулі відключення застосовували тому, що виникли проблеми з електромережами.

Про це міський голова Віталій Кличко сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Планові відключення водопостачання - про це ніколи не йшлося. Я сподіваюся, що не буде йтися. Відключення було пов’язане виключно з проблемами електромереж: насоси, які працюють у водоканалі, були непрацездатні, коли не було електроенергії. Таких речей не планується в Києві, особливо в зимовий час", - наголосив очільник столиці.

Кличко закликав киян економити електрику та вимикати непотрібні електроприлади.

Наслідки ракетного удару 31 жовтня

Напередодні зранку під час повітряної тривоги мешканці столиці повідомляли про вибухи. Мер Києва Віталій Кличко їх підтвердив. Внаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина Києва залишилася без світла.

Згодом ДТЕК заявили про екстрені відключення. Стало відомо, що у столиці понад 350 тис. абонентів залишилися без електрики. До вечора понеділка у квартири багатьох киян електроенергію вдалося повернути, відзвітував Кличко.

Крім того, виникли проблеми з водопостачанням. 80% споживачів столиці залишаються без води. Тоді біля бюветів з'явилися черги. Люди почали запасатися водою.

У вівторок, 1 листопада, у столиці також вимкнути світло через значний дефіцит. "Київські регіональні електромережі" опублікували графік відключення світла на вівторок. Зазначається, що відключення мають тривати не більше чотирьох годин поспіль для кожного споживача.

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