Відключення світла в Києві: ДТЕК оновив графік

Світло будуть відключати, якщо таке розпорядження дасть "Укренерго".

У Києві оновили графік стабілізаційних відключень світла. Вони будуть застосовуватися в три черги, необов'язково протягом всіх часових проміжків.

Якщо енергосистема працюватиме справно – відключення взагалі не застосовуватимуть, пояснили в ДТЕК "Київські електромережі".

Оновлений графік дозволить підготуватися до імовірного обмеження електропостачання. Він враховує досвід попередніх трьох тижнів відключень та зворотній зв’язок від клієнтів, зазначили в ДТЕК.

Якщо є розпорядження "Укренерго" скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними і графік не діє. Про екстрені відключення можна дізнаватися через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, чому в Україні "несправедливо" відключають світло: одним часто, іншим зовсім ні.

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