Завдав матері 10 ножових поранень – на Київщині поліція затримала 18-річного хлопця

У Броварах на Київщині 18-річний хлопець через сварку вбив власну матір, завдавши їй 10 ножових поранень.

Від отриманих травм, несумісних із життям, 41-річна потерпіла померла на місці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

27 жовтня о 13:32 годині до поліції надійшло повідомлення від громадянки про загибель своєї сестри за місцем проживання. У приватному будинку Броварів поліція виявила тіло жінки із багаточисельними ножовими пораненнями.

За словами очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, судово-медичним експертом на тілі загиблої було нараховано 10 ножових поранень, половину з яких завдали в спину, частину в шию, а також обличчя.

Того ж дня, після проведення відповідних слідчих дій, поліцейські встановили причетність до вбивства 18-річного сина, із яким у загиблої часто траплялись конфлікти. Того ранку після чергової сварки і сталась трагедія.

"Хлопець в деталях придумував план втечі та маскування. Але згодом оперативники кримінальної поліції затримали його біля платформ залізничного вокзалу із квитком до Івано-Франківська. Після затримання зловмисник намагався вигадати будь-які версії, тобто він холоднокровно вигадував, яким чином йому уникнути відповідальності", - зазначив Нєбитов.

Також поліцейські встановили, що ніж яким правопорушник вчинив злочин, схований в одному із місцевих парків Броварів.

Зловмисника затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, у Кривому Розі 35-річну матір підозрюють у вбивстві дитини.

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